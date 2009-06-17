Создание баннера на сайт

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Завершен31 заявка399 просмотров

Нужен банер 540х65 и фавикон.

Подробности по почте: info1981(собака)yandex.ru

16 лет назад
info1981
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Alan_kh
Алан 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена качественно! Всё сделано как я и просил. В баннере хорошо передана суть сайта, присутствуют и мелкие детали, которые добавляют жизни в баннер. Результат радует. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Alan_kh
Алан 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
16 лет назад

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