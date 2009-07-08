Нужны 10 тизеров для сайта mp3drug.ru. Максимально быстро. Тизеры нужны кликабельные. Сюда прикрепляю их стандартные баннеры. тизеры 90 на 70. Их баннера http://cash4ru.net/banners/155/ http://cash4ru.net/banners/144/ http://cash4ru.net/banners/145/ ...
Конкурс на самый кликабельный тизер
Добрый день уважаемые фрилансеры! Сегодня я провожу конкурс на самый кликабельный тизер для сайта audiodrug.ru.
Для участия в конкурсе нужно предоставить тизер в двух размерах - 90 на 70 и 160 на 160, анимированный гиф + рекламный текст к нему (до 70 знаков).
Победитель будет определяться по простой схеме - я загружу тизер в 2 тизерные сети, победитель по сумме цтр выигрывает конкурс. Тизеров можно рисовать сколько угодно, но обязательно в двух размерах.
Спасибо.
Просьба ко всем участникам - про сайт аудиодраг ру забыть, тизеры будут использоваться на других сайтах. Остальные условия неизменны.
Тематика тизера та же!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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