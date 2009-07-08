Конкурс на самый кликабельный тизер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок1445 просмотров
#1$

Добрый день уважаемые фрилансеры! Сегодня я провожу конкурс на самый кликабельный тизер для сайта audiodrug.ru.

Для участия в конкурсе нужно предоставить тизер в двух размерах - 90 на 70 и 160 на 160, анимированный гиф + рекламный текст к нему (до 70 знаков).

Победитель будет определяться по простой схеме - я загружу тизер в 2 тизерные сети, победитель по сумме цтр выигрывает конкурс. Тизеров можно рисовать сколько угодно, но обязательно в двух размерах.

Спасибо.

Просьба ко всем участникам - про сайт аудиодраг ру забыть, тизеры будут использоваться на других сайтах. Остальные условия неизменны.

Тематика тизера та же!

16 лет назад
Megalomaniac
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Победитель конкурса

qteam
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
Несмотря на странный внешний вид тизеров - по ним было много кликов! Вы выиграли, напишите мне, переведу деньги.
Станислав, честно говоря очень неожиданно, но очень приятно. =) У вас включена функция запрета отправки приватных сообщений. Если Вам не сложно, лучше положить на Яндек-деньги. Номер счета 41001411771538 Если удобнее на вебмани, то номера кошельков: Z428797381080 R462544348298

Заявки фрилансеров

qteam
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад

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