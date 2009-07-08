# 1 — $

Добрый день уважаемые фрилансеры! Сегодня я провожу конкурс на самый кликабельный тизер для сайта audiodrug.ru.

Для участия в конкурсе нужно предоставить тизер в двух размерах - 90 на 70 и 160 на 160, анимированный гиф + рекламный текст к нему (до 70 знаков).

Победитель будет определяться по простой схеме - я загружу тизер в 2 тизерные сети, победитель по сумме цтр выигрывает конкурс. Тизеров можно рисовать сколько угодно, но обязательно в двух размерах.

Спасибо.

Просьба ко всем участникам - про сайт аудиодраг ру забыть, тизеры будут использоваться на других сайтах. Остальные условия неизменны.

Тематика тизера та же!