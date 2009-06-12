Тизеры для партнерки mp3drug.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки248 просмотров

Нужны 10 тизеров для сайта mp3drug.ru.

Максимально быстро. Тизеры нужны кликабельные. Сюда прикрепляю их стандартные баннеры.

тизеры 90 на 70.

Их баннера

http://cash4ru.net/banners/155/

http://cash4ru.net/banners/144/

http://cash4ru.net/banners/145/

http://cash4ru.net/banners/146/

16 лет назад
Megalomaniac
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад
$50
2 дня
Вся работа выполнена за 2 часа. Отлично.
Самые лучшие впечатления от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Изготовить кнопку и баннер

    Нужно изготовить кнопку(88х31) и баннер(468х60). Предпочтение отдается жителям Украины. Предложения без стоимости рассматриваться не будут.

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Серия рекламных баннеров

    Требуется разработать серию динамичных рекламных баннеров для новостного портала: - 468х60 – 15 КБ - 234х60 – 12 КБ - 120х60 – 12 КБ - 100х100 – 10 КБ ...

    Баннеры52 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать флеш-баннеры

    $50

    1. Переделать имеющиеся флеш-баннеры (изменить текст, добавить/убрать некоторые графические элементы). 2. Создать собственные флеш-баннеры основываясь на дизайне сайта.

    Баннеры44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • GIF анимация

    $5

    Необходимо сделать gif анимацию песочных часов в соответствии с дизайном сайта(часы вращаются, песок сыпется).

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рекламный Flash баннер

    Добрый день, коллеги Необходимо разработать рекламный flash баннер очень хорошего класса. ТЗ в приложении. Оплата наличные в Минске или WMZ Сроки - кратчайшие. ...

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер для MaxPro

    $10

    Нужно сделать баннер 468 x 60 для проекта http://obmen-webmoney-kredit.com/

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание рекламных кампаний, баннеры, PR

    Требуется молодые и амбициозные дизайнеры, копирайторы, оптимизаторы, PR с малым опытом, но с большими амбициями для постоянной удаленной работы по таким направлением: 1. Создание баннеров анимированный GIF ( от 5-7$ 468*70), FLASH ...

    Баннеры44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изготовление флеш анимации

    $20

    Нужно продумать идею баннера чтобы он был привлекательный и с красивыми эффектами. подробности по icq 4440463 типо такого как на флешке только интереснее

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад