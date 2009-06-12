Нужно изготовить кнопку(88х31) и баннер(468х60). Предпочтение отдается жителям Украины. Предложения без стоимости рассматриваться не будут.
Тизеры для партнерки mp3drug.ru
Нужны 10 тизеров для сайта mp3drug.ru.
Максимально быстро. Тизеры нужны кликабельные. Сюда прикрепляю их стандартные баннеры.
тизеры 90 на 70.
Их баннера
http://cash4ru.net/banners/155/
http://cash4ru.net/banners/144/
http://cash4ru.net/banners/145/
Выбранный исполнитель
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