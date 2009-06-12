Добрый день уважаемые фрилансеры! Сегодня я провожу конкурс на самый кликабельный тизер для сайта audiodrug.ru. Для участия в конкурсе нужно предоставить тизер в двух размерах - 90 на 70 и 160 на 160, анимированный ...
Баннер
Необходимо сделать баннер
( пример: http://www.adriver.ru/doc/ns-banners/peel-down/peel-down-example/) , есть описание технологии http://www.adriver.ru/doc/ns-banners/peel-down/
Есть разработанный дизайн ( см. приложение ).
Т.е. необходимо сделать баннер с таким же дизайном, но по другой технологии.
ICQ 296069019
Заявки фрилансеров
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