Баннер

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Закрыт11 заявок290 просмотров

Необходимо сделать баннер

( пример: http://www.adriver.ru/doc/ns-banners/peel-down/peel-down-example/) , есть описание технологии http://www.adriver.ru/doc/ns-banners/peel-down/

Есть разработанный дизайн ( см. приложение ).

Т.е. необходимо сделать баннер с таким же дизайном, но по другой технологии.

ICQ 296069019

16 лет назад
Usa-Today
Виктор 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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