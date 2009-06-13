Баннер для подраздела сайта (магазин кофе)

Нужен баннер на сайт (www.blackdotcoffee.ru), который будет вести на раздел этого же сайта "Заказ по каталогу".

В каталоге присутствуют кофе, чай, сувенирный шоколад, сиропы, сахар, аксессуары для чая и посуда.

Ширина - 195px

Высота - в пределах 70-150px (обсуждаемо)

Формат - jpg/png/gif (без анимации)

Изображение - фото или коллаж с изображениями того, что есть в каталоге (см. выше).

Текст - "Заказ по каталогу" (нужно сделать так, чтобы текст менялся без особых проблем при наличии исходника).

В аську, мыло и т.п. прошу не писать - просто оставляйте предложения.