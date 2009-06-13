Баннер для подраздела сайта (магазин кофе)

$10
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Завершен24 заявки390 просмотров

Нужен баннер на сайт (www.blackdotcoffee.ru), который будет вести на раздел этого же сайта "Заказ по каталогу".

В каталоге присутствуют кофе, чай, сувенирный шоколад, сиропы, сахар, аксессуары для чая и посуда.

Ширина - 195px

Высота - в пределах 70-150px (обсуждаемо)

Формат - jpg/png/gif (без анимации)

Изображение - фото или коллаж с изображениями того, что есть в каталоге (см. выше).

Текст - "Заказ по каталогу" (нужно сделать так, чтобы текст менялся без особых проблем при наличии исходника).

В аську, мыло и т.п. прошу не писать - просто оставляйте предложения.

16 лет назад
sukebe
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад
$5
1 день
Супер-оперативно и с учетом всех моих требований. Баннер получился - что надо! Очень понравилось работать с Антоном.
Хорошо сработался с Дмитрием, Весь заказ выполнил буквально за полчаса. Оплата своевременная. Надеюсь, наше сотрудничество на этом не остановится!
Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$10
1 день
Отличный баннер получился :) Очень доволен работой с Галиной. Рекомендую!
Уважаемые коллеги, настоятельно рекомендую сотрудничать с Дмитрием! Четкое ТЗ, разумные коррективы, быстрая оплата, приятное общение. Сотрудничество доставит вам удовольствие :)

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад
Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

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