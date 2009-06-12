Нужен небольшой флеш баннер

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Закрыт27 заявок324 просмотра

Баннер с макс. продолжительностью 8 сек. Ширина, высота – 125 px.

Сценарий: человек с телефоном -- идет погрузка в грузовик -- движется поезд -- идет пароход -- летит самолет -- едет машина с грузом -- заказчик получает груз. Далее будет логотип и надпись. Все.

16 лет назад
eitlab
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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