Дизайн шапки для фирмы "РУСАЛЬЯНС"

За основу хочется взять сайт Петротреаста (petrotrest . ru) Тона такие же голубой и белый. Картинка на главной страничке в таком же стиле рисованном (фото не подойдет), сводичкой, набережной тоьлко вместо шарика с права, какой нибуть памятник.В низу строничке тоже разместиь черно белую рисованную постройку постройку. Это что касается главной страницы. Второстепенные страницы такиеже,только единственное с верху шапочка будет другая. как и у петротреста тоньше и другая кортинка(тоже риссованная)+ нужен логотип и слоган.