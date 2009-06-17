Нужны два баннера .gif

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Завершен11 заявок191 просмотр

Всем доброго времени суток.

Нужны два баннера в .gif формате, желательно с анимацией. Хотелось бы за не очень дорогую цену.

Размеры: 88px 31px, 468px 60px.

Спасибо.

16 лет назад
antig
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
Адекватный человек, спрашивает всё в подробностях, + неожиданно для меня, помог перекрасить сайт в другие цвета. Сделал в сроки, качественно, оригинально.
Отличный заказчик. Приятен в общение. Сразу дал понять, что требуется от меня. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Желаю Сергею удачи и успехов)

Заявки фрилансеров

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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