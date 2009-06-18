Сделать баннер

Фразы сменяют друг друга

1. Хорошая новость от БАНКА КЕДР!

2. ставка по кредиту для малого и среднего бизнеса падает

3. сумма увеличивается до 300 000 евро

4. Подробные условия на www.kedrbank.com

5. (логотип) ЗАО КБ «КЕДР». Генеральная лицензия Банка России №1574.

Вот мои правки по баннеру во вложении, может быть будут полезны:

Катерина, баннер, конечно, слишком простоват:) Давайте править:

1. слишком скучно. Давайте, может быть, сделаем слева наш статичный логотип (или кружок от него, можно сделать эффект, что он вращается вокруг себя), далее меняется только текст справа

2. слишком мрачно. Лучше сделать зеленые буквы на белом фоне.

5. подробные условия на www.kedrbank.com (эту фразу можно сделать намного меньше и может быть совместить с предыдущей)

6. ЗАО КБ "КЕДР". Генеральная лицензия Банка России №1574. - не нужно делать красным, это тоже должно быть видно.

Такое вот описание на создание баннера, во вложении как делать не надо, кто в теме как сделать хороший баннер писать в аську 711-037, оплата 250р + отзыв