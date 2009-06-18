Сделать баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок178 просмотров

Фразы сменяют друг друга

1. Хорошая новость от БАНКА КЕДР!

2. ставка по кредиту для малого и среднего бизнеса падает

3. сумма увеличивается до 300 000 евро

4. Подробные условия на www.kedrbank.com

5. (логотип) ЗАО КБ «КЕДР». Генеральная лицензия Банка России №1574.

Вот мои правки по баннеру во вложении, может быть будут полезны:

Катерина, баннер, конечно, слишком простоват:) Давайте править:

1. слишком скучно. Давайте, может быть, сделаем слева наш статичный логотип (или кружок от него, можно сделать эффект, что он вращается вокруг себя), далее меняется только текст справа

2. слишком мрачно. Лучше сделать зеленые буквы на белом фоне.

5. подробные условия на www.kedrbank.com (эту фразу можно сделать намного меньше и может быть совместить с предыдущей)

6. ЗАО КБ "КЕДР". Генеральная лицензия Банка России №1574. - не нужно делать красным, это тоже должно быть видно.

Такое вот описание на создание баннера, во вложении как делать не надо, кто в теме как сделать хороший баннер писать в аську 711-037, оплата 250р + отзыв

16 лет назад
svitalys
Виталий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

malir2004
Ирина 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Отлично справилась с задачей, рекомендую.
ТЗ составлено абсолютно четко, согласование работы прошло тоже без проволочек. Оплата - без нарицаний. Работать с Виталием очень комфортно!

Заявки фрилансеров

malir2004
Ирина 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

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