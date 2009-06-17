Вписать текст в два центральных баннера

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Завершен13 заявок267 просмотров

Нужно качественно вписать текст в два баннера (что под основным) на хххххххх.kiev.ua. Сейчас там корявенькие макеты.

Для второго баннера подобрать аналогичную по композиции, но более качественную фотографию.

16 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

shyra
Елена 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

shyra
Елена 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад

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