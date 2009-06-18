Флеш-баннер на определенную летнюю тему

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Завершен30 заявок345 просмотров

720*80 + разместить на сайте

Одно из условий - в портфолио помещаете баннер БЕЗ ССЫЛКИ НА САЙТ!!!

16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

grizbil
Алена 
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Алена отлично выполнила задание: быстро и качественно. Быстро нашли взаимопонимание, Алена всегда на связи. Очень приятный в общении человек. Благодарю за сотрудничество!
Хорошой заказчик, понятное ТЗ, оплата вовремя. Приятно было поработать

Заявки фрилансеров

grizbil
Алена 
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад

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