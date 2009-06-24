Нужно качественно вписать текст в два баннера (что под основным) на хххххххх.kiev.ua. Сейчас там корявенькие макеты. Для второго баннера подобрать аналогичную по композиции, но более качественную фотографию.
Flash Баннер
Требуется создать медиа баннер для интернет магазина, аналогичный баннеру с главной страницы www.digital.ru
Банер должен вписываться в общее оформление сайта www.sistema-s.ru, изображения продукции и текст будут предоставлены. Творческий подход обязателен.
Срок не более двух дней, ваши предложения по цене..
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
720*80 + разместить на сайте Одно из условий - в портфолио помещаете баннер БЕЗ ССЫЛКИ НА САЙТ!!!Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо создать анимированный флеш баннер для нашего сайта. Вот образец: http://www.templatemonster.com/website-templates/21802.html - Нас интересует толька "шапка" с этого образца без меню. Обязательно присылайте ваши прошлые работы. В первую ...Завершен16 лет назад
- $15
Флэш баннер 160x250 для автомобильного сайтаЗавершен16 лет назад
- $10
Требуется изготовление рекламного баннера (с анимацией) по тематике запчасти Тойота, Лексус.Баннеры8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется нарисовать баннер-заглушку разных размеров и баннеры для рекламы сайта, так же разных размеров 728*90 и 240*150. всё в стилистике сайта: www.gruzovoz.info Рассматриваются готовые варианты.Баннеры16 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется нарисовать баннер-заглушку и баннер для рекламы сайта. www.gruzovoz.infoБаннеры3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Фразы сменяют друг друга 1. Хорошая новость от БАНКА КЕДР! 2. ставка по кредиту для малого и среднего бизнеса падает ...Завершен16 лет назад
Баннеры разных форматов, а также popup баннеры. Ваша цена и сроки.Баннеры44 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Все описание в приложенном файле. Оставлять все предложения в проекте.Завершен16 лет назад