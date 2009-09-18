Серия баннеров

Доброго дня. Есть баннер в виде картинки, имеется необходимость сделать его анимированным. Жду скроки и расценки. После увиденных мной астрономических цифр, прикладываю картинку. Из нее нужно сделать flash, а именно появляющуюся после 3 сек. надпись ...