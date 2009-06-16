Надо сделать баннер flash

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт26 заявок334 просмотра

Ищем человека для изготовления баннеров flash. Умение сделать в срок, красиво , выдержать стиль обязательно. Наличие портфолио.

Бюджет 50$. В зависимости от результата возможно увеличение.

Вот пример задания:

Флэш баннер, размер 190*260 , флеш, не более 25 Кб

Должен демонстрировать товарное предложение, в данном случае

Кольцо Caesar http://ninobrutti.ru/goods.php?gr=9&page=4&id=217

Содержать :

-изображение изделия

-чередующийся слоган «Жребий брошен!» «Alea jacta est!»

-адрес сайта www.ninobrutti.ru

-краткое описание: «Кольцо Caesar из коллекции Imperivm Romanvm

- цену 12.900

Цвета:

Чёрный,

Золотой,

Белый

Стилистика см. www.argentvm-avrvm.com

16 лет назад
ninobrutti
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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