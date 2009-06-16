Нужен исполнитель для создания серии flash-баннеров, подобных http://www.feam-restoran.ru/ (справа) Тематика - оборудование для торговли, ресторанов и пищевой промышленности. Размеры - и стандартные, и нестандартные. От вас - предложение по ценам и срокам. ...
Надо сделать баннер flash
Ищем человека для изготовления баннеров flash. Умение сделать в срок, красиво , выдержать стиль обязательно. Наличие портфолио.
Бюджет 50$. В зависимости от результата возможно увеличение.
Вот пример задания:
Флэш баннер, размер 190*260 , флеш, не более 25 Кб
Должен демонстрировать товарное предложение, в данном случае
Кольцо Caesar http://ninobrutti.ru/goods.php?gr=9&page=4&id=217
Содержать :
-изображение изделия
-чередующийся слоган «Жребий брошен!» «Alea jacta est!»
-адрес сайта www.ninobrutti.ru
-краткое описание: «Кольцо Caesar из коллекции Imperivm Romanvm
- цену 12.900
Цвета:
Чёрный,
Золотой,
Белый
Стилистика см. www.argentvm-avrvm.com
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
Доброй ночи, уважаемые фрилансеры. Мне требуется нарисовать наипростейший баннер (пример покажу в привате). Определяющее значение имеет цена. Пишите пожалуйста ваши тарифы за такую работу. Спасибо.Завершен16 лет назад
Нужно создать предельно простой, но красивый баннер сайта foodprices.ru Рассматриваются любые идеи и предложения. Пишите, пожалуйста, в заявке сроки и стоимостьЗавершен16 лет назад
- $25
http://mastergrad.kz/ вот отсюда лого оно в шапке текст вот: Кухни, Шкафы-купе на заказ тел: 2780016, 2705976 банер квадратный сюда http://mebel.kz/ ссылка вести должна сюда http://mastergrad.kz/ ...Завершен16 лет назад
Доброго дня. Есть баннер в виде картинки, имеется необходимость сделать его анимированным. Жду скроки и расценки. После увиденных мной астрономических цифр, прикладываю картинку. Из нее нужно сделать flash, а именно появляющуюся после 3 сек. надпись ...Завершен16 лет назад
Срочно анимировать слоган подобно существующему на www.hemltd.ru (есть в векторе) времени 2 часа ,оплата -wmzЗавершен16 лет назад
Необходимо сделать несколько баннеров - обычных и вертикальных. Тематика контейнерные перевозки. Нужна креативная идея и качественное исполнение.Баннеры43 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создать медиа баннер для интернет магазина, аналогичный баннеру с главной страницы www.digital.ru Банер должен вписываться в общее оформление сайта www.sistema-s.ru, изображения продукции и текст будут предоставлены. Творческий подход обязателен. Срок не ...Завершен16 лет назад
Нужно качественно вписать текст в два баннера (что под основным) на хххххххх.kiev.ua. Сейчас там корявенькие макеты. Для второго баннера подобрать аналогичную по композиции, но более качественную фотографию.Завершен16 лет назад
720*80 + разместить на сайте Одно из условий - в портфолио помещаете баннер БЕЗ ССЫЛКИ НА САЙТ!!!Завершен16 лет назад