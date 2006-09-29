Ищем человека для изготовления баннеров flash. Умение сделать в срок, красиво , выдержать стиль обязательно. Наличие портфолио. Бюджет 50$. В зависимости от результата возможно увеличение. Вот пример задания: Флэш баннер, размер 190*260 , флеш, не ...
- $50Баннеры26 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищем человека для изготовления баннеров flash. Любители делать просто скучный мультик - мимо. Только людям с хорошим портфолио и отзывами. - Чувство вкуса - Креатив - Творческий подход - Умение самому найти решение на поставленную ...Баннеры11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужен человек для работы в офисе. График работы: Неполный рабочий день (4 часа в день), 5 дней в неделю Обязанности: • Сфотографировать товар / Довести до ума готовое фото из каталога • Отправить фотографии на обработку. • Выкладка товара на ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Ищем специалиста для разработки баннеров в формате GIF. Тематика : Ювелирные украшения Интернет-магазин http://ninobrutti.ru Желательно чувство вкуса . Креатив приветствуется.Ждем ваших отзывов с ссылками на подобные работы.Баннеры31 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист по обработке фотографий для интернет-магазина. Интернет-магазин http://ninobrutti.ru Условия: 1) Оплата – 30 рублей за каждую фотографию ( возможно бонусы по результатам ) 2) Оплата по факту выполнения 3) Оплата через Webmoney или Яндекс деньги Само задание: Вы получаете исходную фотографию ...Обработка фотографий43 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист по обработке фотографий для интернет-магазина. Необходимо обтравливать фотографии. Интернет-магазин http://ninobrutti.ru Оплата за каждую фотографию - 30руб.Фотосъемканет заявокЗакрыт17 лет назад