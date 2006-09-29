ninobrutti

Нужен человек для работы в офисе. График работы: Неполный рабочий день (4 часа в день), 5 дней в неделю Обязанности: • Сфотографировать товар / Довести до ума готовое фото из каталога • Отправить фотографии на обработку. • Выкладка товара на ...