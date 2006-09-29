ninobrutti

Роман Тануляк ninobrutti

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Надо сделать баннер flash

    $50

    Ищем человека для изготовления баннеров flash. Умение сделать в срок, красиво , выдержать стиль обязательно. Наличие портфолио. Бюджет 50$. В зависимости от результата возможно увеличение. Вот пример задания: Флэш баннер, размер 190*260 , флеш, не ...

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Banner maker (Создатель банеров)

    Ищем человека для изготовления баннеров flash. Любители делать просто скучный мультик - мимо. Только людям с хорошим портфолио и отзывами. - Чувство вкуса - Креатив - Творческий подход - Умение самому найти решение на поставленную ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вебмастер, контент-менеджер, фотограф

    $500

    Нужен человек для работы в офисе. График работы: Неполный рабочий день (4 часа в день), 5 дней в неделю Обязанности: • Сфотографировать товар / Довести до ума готовое фото из каталога • Отправить фотографии на обработку. • Выкладка товара на ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка баннеров (GIF)

    Ищем специалиста для разработки баннеров в формате GIF. Тематика : Ювелирные украшения Интернет-магазин http://ninobrutti.ru Желательно чувство вкуса . Креатив приветствуется.Ждем ваших отзывов с ссылками на подобные работы.

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа в фотошопе

    Требуется специалист по обработке фотографий для интернет-магазина. Интернет-магазин http://ninobrutti.ru Условия: 1) Оплата – 30 рублей за каждую фотографию ( возможно бонусы по результатам ) 2) Оплата по факту выполнения 3) Оплата через Webmoney или Яндекс деньги Само задание: Вы получаете исходную фотографию ...

    Обработка фотографий43 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа в фотошопе

    Требуется специалист по обработке фотографий для интернет-магазина. Необходимо обтравливать фотографии. Интернет-магазин http://ninobrutti.ru Оплата за каждую фотографию - 30руб.

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    17 лет назад