Работа в фотошопе

Требуется портретная съемка в студии. Антикризисные цены. Портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО на [email protected]. Внимание - все вопросы в аську будут без ответа, также как и личные сообщения. Вся информация будет собираться только вышеуказанной почтой.
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Требуется специалист по обработке фотографий для интернет-магазина. Необходимо обтравливать фотографии. Интернет-магазин http://ninobrutti.ru Оплата за каждую фотографию - 30руб.
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