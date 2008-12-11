Работа для фотографа

# 1 — $

Необходим фотограф, который будет фотографировать:

1) медицина:

- больница(снаружи, внутри)

- врачи

- машины

- лекарства

- операционные

- др.

2) детей:

- как маленьких так и тинейджеров,богатые, средние, бедные, попрошайки, детские дома, приюты

3) предметы:

- барная посуда (чашки, стаканы рюмки и т.д.)

- строительные инструменты

- альпиндустрия

- др

4) фотомодель

5) природа

6) транспорт

7) катастрофы

8) ню

9) собаки и кошки

10) города

11) туризм

12) пиво, вино

13) праздники

14) ножи

15) оружия

список тем будет увеличиваться...

также человек, который сможет все это нарисовать в векторе по этим темам.

т.е.фотограф - предоставляет мне фотки по данной серии, мы выбираем - ТОП 10 из серии (в неделю)

такая же ситуацию по вектору, человек рисует в векторе и предоставляет нам на выбор.

По стоимости, обсуждаемо, первоначально так - 1 фотка - 1$, т.е. 10$ по одной теме, даете 10 тем - 100$