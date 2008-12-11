Работа для фотографа

Необходимо осуществить профессиональную фотосесию 26 сотрудников компании и отснять 3 общих кадра. Характеристики фотографий. - Каждая фотография должна содержать не менее 300 dpi. - Сотрудники сфотографированы в развороте на ¾ к фотографу в нескольких ракурсах. - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим фотограф, который будет фотографировать:
1) медицина:
- больница(снаружи, внутри)
- врачи
- машины
- лекарства
- операционные
- др.
2) детей:
- как маленьких так и тинейджеров,богатые, средние, бедные, попрошайки, детские дома, приюты
3) предметы:
- барная посуда (чашки, стаканы рюмки и т.д.)
- строительные инструменты
- альпиндустрия
- др
4) фотомодель
5) природа
6) транспорт
7) катастрофы
8) ню
9) собаки и кошки
10) города
11) туризм
12) пиво, вино
13) праздники
14) ножи
15) оружия
список тем будет увеличиваться...
также человек, который сможет все это нарисовать в векторе по этим темам.
т.е.фотограф - предоставляет мне фотки по данной серии, мы выбираем - ТОП 10 из серии (в неделю)
такая же ситуацию по вектору, человек рисует в векторе и предоставляет нам на выбор.
По стоимости, обсуждаемо, первоначально так - 1 фотка - 1$, т.е. 10$ по одной теме, даете 10 тем - 100$
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