Фотосесия коллектива компании

ФотосъемкаЗакрыт1 заявка207 просмотров
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Необходимо осуществить профессиональную фотосесию 26 сотрудников компании и отснять 3 общих кадра.

Характеристики фотографий.

- Каждая фотография должна содержать не менее 300 dpi.

- Сотрудники сфотографированы в развороте на ¾ к фотографу в нескольких ракурсах.

- Самые удачные фотографии каждого сотрудника выбираются и предоставляются фотографу для последующей обработки в фотошопе.

Пожалуйста, высылайте на e-mail: [email protected]

- Портфолио своих работ.

- Стоимость вышеуказанных услуг.

- Срок исполнения.

Заранее спасибо.

15 лет назад
msn456989650
Юлия Кривко 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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