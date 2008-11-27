Фотосесия коллектива компании

Сделать красивое студийное (в киеве) портфолио мне не очень откровенное, но и немного раскованное потом почистить их в фотошопе жду ваших предложений и примеров работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо осуществить профессиональную фотосесию 26 сотрудников компании и отснять 3 общих кадра.
Характеристики фотографий.
- Каждая фотография должна содержать не менее 300 dpi.
- Сотрудники сфотографированы в развороте на ¾ к фотографу в нескольких ракурсах.
- Самые удачные фотографии каждого сотрудника выбираются и предоставляются фотографу для последующей обработки в фотошопе.
Пожалуйста, высылайте на e-mail: [email protected]
- Портфолио своих работ.
- Стоимость вышеуказанных услуг.
- Срок исполнения.
Заранее спасибо.
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