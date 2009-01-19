Работа в фотошопе

Требуется специалист по обработке фотографий для интернет-магазина. Интернет-магазин http://ninobrutti.ru

Условия:

1) Оплата – 30 рублей за каждую фотографию ( возможно бонусы по результатам )

2) Оплата по факту выполнения

3) Оплата через Webmoney или Яндекс деньги

Само задание:

Вы получаете исходную фотографию изделия.

От вас мы хотим получить:

1. Готовый исходный файл - psd с двумя слоями:

первый слой - белая подложка,

второй слой - изделие на прозрачном фоне (размеры оставляем как в исходнике).

2. Готовая картинка (размер 470х250 пикселей) - psd файл с разбивкой по слоям. Рамка

по периметру - цвета #F4DCD7 толщиной 1 пиксел (карандашом). Компоновка по Вашему вкусу. Если требуется, то цветокорекция. Креатив приветствуется ( но вмеру):))

Пример выполненного задания в прикрепленном файле.

Если вас заинтересовало предложение, то готовы отправить вам тестовую фотографию.

Контактный e-mail: [email protected]