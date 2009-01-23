Отрисовать фото для сайта

Необходимо вырезать изображение.(см. приложение) Но удаление фона должно быть сделано при помощи пера, т.к. изображение пойдет на печать, будут видны все недочеты. Проверяйте сразу, подставляя темный фон. Сделать необходимо сейчас. Все предложения наместе. В ...
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Надо отрисовать здание гостиницы на фото, стоб как у кота яйца )))
Размер 640х480
Требование к исполнителю:
Адекватный, с нашей планеты
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