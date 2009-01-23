Отрисовать фото для сайта

$30
Обработка фотографийЗавершен9 заявок616 просмотров
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Надо отрисовать здание гостиницы на фото, стоб как у кота яйца )))

Размер 640х480

Требование к исполнителю:

Адекватный, с нашей планеты

15 лет назад
l_valentin
Валентин 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Nigri
Artem 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$30
1 день
Я не просто доволен я супер доволен, адекватный грамотный, пусть немного не опытный, зато без звездной болезни, что в наше время я ценю очень высоко, Я работой доволен, рекомендую не пожалеете
Приятно было работать с Валентином. Четко поставленное задание, четкие и ясные указания в исправлениях. оплата проведена без проблем. Отличный работодатель.
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