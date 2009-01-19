Вырезать изображение из фона.

$3
Обработка фотографийЗавершен10 заявок273 просмотра
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Необходимо вырезать изображение.(см. приложение) Но удаление фона должно быть сделано при помощи пера, т.к. изображение пойдет на печать, будут видны все недочеты. Проверяйте сразу, подставляя темный фон. Сделать необходимо сейчас. Все предложения наместе. В аську и на мейл не пишите, игнор сразу.

15 лет назад
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
15 лет назад
$3
1 день
Сделано быстро и качественно! И даже больше чем просила! Спасибо за отличную работу!
Задачу ставит корректно! :) приятно сотрудничать! Рекомендую! :)
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