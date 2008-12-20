Ретушь и доводка ювелирных изделий

Внимание! Только для москвичей. Требуется отсканировать архив фотопленок, всего штук 20, соответственно исходя из 36 кадров - количество посчитаете сами. После сканирования кадры подвергаются простейшей обработке и записываются на диск. Кто не знает, какой обработке - ...