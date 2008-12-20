Ретушь и доводка ювелирных изделий

Требуется профессионал для создания фотомонтажей с человеческими образами. Примеры работ обязательны. Большой заказ и постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу Мастера по обработке фотографий ювелирных изделий (задача специфическая:)
делаешь пробные снимка, на их основании договариваемся.
89264134290 Павел
- Похожие заказы
- $1000Обработка фотографий55 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется вырезать около 300 объектов из фона. Предложения высылать обязательно с указанием стоимости и сроков, за одно фото и на объем.Обработка фотографий65 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть смазанное фото, требуется повысить четкость. Предложения с ценами и примерами работ писать только сюдаОбработка фотографий36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $7
Требуется восстановить старое фото + раскрасить его по вот етой методике http://demiart.ru/forum/index.php?s=49bf70bc31607359d59ea87d958e00a3&act=ST&f=2&t=36952 или своей желающие заняться присылайте тестовый кусочек на [email protected] все фото Здесь http://exclusiv-store.com/files/image.JPG 12 mb расчет webmoneyОбработка фотографий2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Внимание! Только для москвичей. Требуется отсканировать архив фотопленок, всего штук 20, соответственно исходя из 36 кадров - количество посчитаете сами. После сканирования кадры подвергаются простейшей обработке и записываются на диск. Кто не знает, какой обработке - ...Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Россия. Москва. Нужен человек, профи в обработке фотографий. Требования. Обработка 200 фото от грязи, синяков, родинок, переходов цвета. Цветокорекция - 100% Доведение резкости. Веснушки не трогать. Родинки, царапины, синяки. Нужна живая четкость. Глянец не нужен ни в коем случае!!! Розовой кожи - скажим нет. _________________________________ ПРИМЕРЫ ВАШИХ ...Обработка фотографий57 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен исполнитель на простую рабоу. От человека - воображение и ответственность. Задача: Вы получаете набор изображений (разрешением ~250*250), от вас для каждого изображения сделать краткое описание на 3-4 слова и пару отдельных слов характеризующих картинку. например ...Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $15
Есть 350 картинок. Половина картинки - фотография предмета мебели. Еще половина - описание. Необходимо оставить только предмет мебели и сохранить картинку с сохранением пропорций так, чтобы бОльшая сторона была равна 94 пикселя (если ширина) или ...Завершен15 лет назад
- $16
Приватный проектЗавершен15 лет назад
- $5
Есть 2 небольшие фотографии человека разных размеров (270х289 и 200х181), снятые на камеру мобильного телефона. Камера мягко скажем не лучшего качества. Необходимо хорошенько поработать с фотками, чтобы максимально улучшить качество фотографий.Завершен15 лет назад