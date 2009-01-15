Восстановление старого фото

$7
Обработка фотографийЗавершен21 заявка511 просмотров
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Требуется восстановить старое фото + раскрасить его по вот етой методике

http://demiart.ru/forum/index.php?s=49bf70bc31607359d59ea87d958e00a3&act=ST&f=2&t=36952

или своей

желающие заняться присылайте тестовый кусочек на [email protected]

все фото Здесь http://exclusiv-store.com/files/image.JPG 12 mb

расчет webmoney

15 лет назад
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
_ae_
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$7
1 день
Отличный исполнитель. Оперативный , четкий подход к работе. Рекомендую.
Справедливый и внимательный заказчик. рекомендую.
Koshur_Anna
Анна Кошур 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Оперативный , четкий подход к работе. Рекомендую.
Четко поставленая задача и своевременная оплата. Отличный заказчик )
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