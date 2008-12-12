Повысить четкость фото

Уважаемые фрилансеры! Есть очень простое задание. Есть psd-файл. Фон - белый. На нем есть около 10 картинок (несложных). Нужно каждую картинку сохранить в отдельный прозрачный gif, чтобы использовать их не на белом фоне. Срок - в течение часа. Жду предложения. 221--855-986