Фотографию отформатировать

Обработка фотографийЗавершен9 заявок565 просмотров
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Здравствуйте. Нужна помощь.

Есть фотография, которую хочу разместить на этом ресурсе, в профайле.

Нужно ее сжать /отформатировать/ до установленных параметров.

Вернее, нужно два варианта: 100х100 пикселей и 50х50 пикселей.

Работа совсем не сложная, поэтому надеюсь на премлемую для такого задания цену.

Оплата ВМЗ и положительная рекомендация :)

Фото - выбранному исполнителю по электроночке.

Срок до 19.00 сегодняшнего дня.

Спасибо.

P.S. Спасибо всем, кто откликнулся, очень много профессионалов, трудно выбрать :)

Так как свое фото не очень жалко, отдамся в руки молодежи...

15 лет назад
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
yulik1991
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Добрая фея :) За три минуты сделала 5 вариантов фотографий, таких как я и просила. Плюс лояльно отнеслась к дополнительной просьбе. Мне понравилось, спасибо.
Хороший человек и заказчик - знает чего хочет и ставит конкретные цели =) Приятно было помочь, спасибо.
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