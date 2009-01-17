Фотографию отформатировать

Требуется профессионал для создания фотомонтажей с человеческими образами. Примеры работ обязательны. Большой заказ и постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужна помощь.
Есть фотография, которую хочу разместить на этом ресурсе, в профайле.
Нужно ее сжать /отформатировать/ до установленных параметров.
Вернее, нужно два варианта: 100х100 пикселей и 50х50 пикселей.
Работа совсем не сложная, поэтому надеюсь на премлемую для такого задания цену.
Оплата ВМЗ и положительная рекомендация :)
Фото - выбранному исполнителю по электроночке.
Срок до 19.00 сегодняшнего дня.
Спасибо.
P.S. Спасибо всем, кто откликнулся, очень много профессионалов, трудно выбрать :)
Так как свое фото не очень жалко, отдамся в руки молодежи...
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