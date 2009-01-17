Фотографию отформатировать

Здравствуйте. Нужна помощь.

Есть фотография, которую хочу разместить на этом ресурсе, в профайле.

Нужно ее сжать /отформатировать/ до установленных параметров.

Вернее, нужно два варианта: 100х100 пикселей и 50х50 пикселей.

Работа совсем не сложная, поэтому надеюсь на премлемую для такого задания цену.

Оплата ВМЗ и положительная рекомендация :)

Фото - выбранному исполнителю по электроночке.

Срок до 19.00 сегодняшнего дня.

Спасибо.

P.S. Спасибо всем, кто откликнулся, очень много профессионалов, трудно выбрать :)

Так как свое фото не очень жалко, отдамся в руки молодежи...