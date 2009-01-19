Изменить цвета на фото

На проект было много предложений сделать за отзыв итд. Куча людей сделали просто так и прислали или разместили у себя в портфолио, но по-настоящему качественная работа, которая меня поразила своим качеством, да и сроками, была сделана только Александром. Рекомендую как крайне квалифицированного исполнителя, для которого дело даже важнеее слов. Александр, удачи и побольше хороших клиентов! Если будет что-то по Вашей части - обязательно обращусь!