Убрать очки

Здравствуйте. Нужна помощь. Есть фотография, которую хочу разместить на этом ресурсе, в профайле. Нужно ее сжать /отформатировать/ до установленных параметров. Вернее, нужно два варианта: 100х100 пикселей и 50х50 пикселей. Работа совсем не сложная, поэтому надеюсь на премлемую для ...