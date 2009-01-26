Сдеать фотоколлаж

Обработка фотографийЗавершен37 заявок911 просмотров
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Нужно сделать фотоколаж фотки есть от вас креатив техническое задание в приложение

15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
nad-design
Nadejda Maslova 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Хочу объявить благодарность Надежде за очень качественно выполненную работу над колажом: + отличную цветокоррекцию, обтравку и ретушь всех изображений, Без преувеличения могу сказать, что по важности, работа, выполненная Надежды, была на уровне жизни и смерти. Очень оперативно, толково, с полным пониманием постановки задачи и профессионально-творческим подходом к её решению. Задача реально была очень сложной, но реализация была на высоте!!! Благодарю за работу и рекомендую коллегам.
Антон отличный заказчик! Задача была поставлена четко, все время находился на связи, моментальная оплата за проделанную работу. Очень довольна сотрудничеством. Приятно было работать! Всем рекомендую!