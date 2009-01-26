Сдеать фотоколлаж

Хочу объявить благодарность Надежде за очень качественно выполненную работу над колажом: + отличную цветокоррекцию, обтравку и ретушь всех изображений, Без преувеличения могу сказать, что по важности, работа, выполненная Надежды, была на уровне жизни и смерти. Очень оперативно, толково, с полным пониманием постановки задачи и профессионально-творческим подходом к её решению. Задача реально была очень сложной, но реализация была на высоте!!! Благодарю за работу и рекомендую коллегам.