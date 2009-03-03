Простая обработка фотографий

Есть фото девушки сидяшей на диване в одежде нужно максимально провдободобно чтоб она была без одежды срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для обработки фотографий.
Работа не сложная но монотонная. Нужно обработать фотографии для интернет магазина.
Я скидываю фото на ftp вы берете их и обрабатываете согласно моему ТЗ.
Например на ftp 34 папок, с каждой папки нужно взять по две фотографии, почисть их, сделать тень, сжать до 300x300, 200x200, 150x150. Также поработать с резкостью и levels итд и отдать мне результат.
На обработку одной фотографии у человека с среднем уходит от 5-10 минут.
Предпочтение тем кто не боиться монотонной работы и имеет выделенный безлимитный интернет, так как размер папок очень большой.Владение фотошопом обязательно.
Для начала от вас мне нужно сколько будет стоить обработка 68 фотографий (или цену за одну обработанную фотографию) и сроки. Работа не разовая, нужно будет обрабатывать фото как поступает товар.
Я прекреплю арфив с фото, лучше всего если вы обработаете фотографию и пришлете мне результат на мыло golubka20(собачка)gmail.com, чтобы можно было видеть ваш уровень. В письме не забудьте указать ваш ник, сроки и цену.
Пожалуйста не нужно присылать обработанную но несжатую фотографию, мне на сайт ставить нужно именно указанные размеры . Очень прошу прикрепляйте фото, не ложите в архив, мне так легче просматривать прямо с почтового ящика, и не нужно скачивать и открывать архив. Вероятность что я вас замечу повышаеться в разы.
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