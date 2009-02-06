Стильная обработка фотографий отдыха на море.

Требуется обработать фотографии в photoshop для дальнейшего использования в программе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно применить еффекты и стили ,откорректировать резкость, убрать ненужные детали, сделать коллажи и красивые подписи, применить фильтры.Для фотографий которые пойдут на печать в альбом.
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