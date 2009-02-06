Стильная обработка фотографий отдыха на море.

$50
Обработка фотографийЗавершен68 заявок874 просмотра
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Нужно применить еффекты и стили ,откорректировать резкость, убрать ненужные детали, сделать коллажи и красивые подписи, применить фильтры.Для фотографий которые пойдут на печать в альбом.

15 лет назад
shewa
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
NinaMuravel
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$1
2 дня
Спасибо Нина за прекрасно выполненную работу и возможность дальнейшего сотрудничества. Работа сделана качественно, в срок (буквально за 1 день хотя я и неспешил). Были предложены эскизы на выбор, что очень удивило и понравилось. Так же понравился стиль общения и цена)) Рекомендую!