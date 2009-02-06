Спасибо Нина за прекрасно выполненную работу и возможность дальнейшего сотрудничества. Работа сделана качественно, в срок (буквально за 1 день хотя я и неспешил). Были предложены эскизы на выбор, что очень удивило и понравилось. Так же понравился стиль общения и цена)) Рекомендую!