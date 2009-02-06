Фoтoграфия. Oбрабoтка фoтoграфий.
Так же специализируюсь по созданию баннеров портфолио здесь http://www.free-lance.ru/users/ninamuravel
Портфолио
- Осветление фото174 просмотра
- Фотомонтаж159 просмотров
- Без названия164 просмотра
- Коррекция фигуры230 просмотров
- Портрет девушки119 просмотров
- Раскрашиваем черно-белое фото в цветное146 просмотров
- Меняем цвет волос и глаз153 просмотра
- Портретная ретушь140 просмотров
- Без названия172 просмотра
- Придаем снимку романтическое настроение176 просмотров
- Создание молнии в облаках. Небо во время грозы.144 просмотра
- Капли на бoкале. Эфект хoлoднoгo пива.154 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Спасибо Нина за прекрасно выполненную работу и возможность дальнейшего сотрудничества. Работа сделана качественно, в срок (буквально за 1 день хотя я и неспешил). Были предложены эскизы на выбор, что очень удивило и понравилось. Так же понравился стиль общения и цена)) Рекомендую!
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
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3D-графика
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от 1 дня
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Анимация
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Баннеры
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Верстка полиграфии
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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Иконки и Пиксель-арт
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Иллюстрации и Рисунки
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Интерьеры и Экстерьеры
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Презентации
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Фирменный стиль
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Фотосъемка
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от $1
от 1 дня
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