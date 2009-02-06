NinaMuravel

Нина Муравель NinaMuravel

 
39 летУкраина/Хмельницкий
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Фoтoграфия. Oбрабoтка фoтoграфий.

Так же специализируюсь по созданию баннеров портфолио здесь http://www.free-lance.ru/users/ninamuravel

Портфолио
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Отзывы заказчиков
shewa
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Стильная обработка фотографий отдыха на море.
Спасибо Нина за прекрасно выполненную работу и возможность дальнейшего сотрудничества. Работа сделана качественно, в срок (буквально за 1 день хотя я и неспешил). Были предложены эскизы на выбор, что очень удивило и понравилось. Так же понравился стиль общения и цена)) Рекомендую!
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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