Коллаж фотографии

$10
Обработка фотографийЗакрыт35 заявок613 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать ко Дню Св. Валентина, красивые коллажи с фотографией девушки. Фото дам исполнителю. Примерно 10-12 коллажей на разных фонах и очень красивых, естественно чтобы понравилось самой девушке. Можно сделать в виде небольшого электронного фотоальбома, придумать слова красивые. Ваши фантазии приветствуются. Оставляйте предложения и примеры работ.

15 лет назад
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва