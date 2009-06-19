Кнопка для сайта православного храма

Получив заказ на изготовление маленького баннера (кнопки 88х31) для сайта православного храма, Василий сразу почувствовал, в каком стиле его нужно выполнить: нежно-голубой фон, соответствующий тонам сайта, трогательное изображение здания храма, хорошо читающиеся надписи, не загораживающие изображение. Мне понравилась его работа с самого первого предложенного варианта и я не ошибся. Другие заказы, связанные с этим сайтом, буду предлагать только ему.