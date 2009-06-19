Кнопка для сайта православного храма

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен24 заявки509 просмотров

Необходимо изготовить кнопку для сайта храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома (http://hramotproloma.org.ru).

Требования к заказу:

1. Размер - 88х31 пиксель

2. Сине-голубые тона (смотрите сайт)

3. Ничего вызывающего, если анимация, то неброская

Условия оплаты:

120 рублей через Яндекс.Деньги

16 лет назад
ilway
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранные исполнители

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$4
1 день
Роман Петрович сразил меня тем, что предложил решение, не стопроцентно соответствовавшее ТЗ, но очевидное, наглядное и простое (при этом очень красивое). Очевидное и простое, как всё гениальное.
Отличный заказчик. Работу принял и сразу же оплатил. Приятно иметь дело с такими людьми. Рекомендую!!!
Demian3797
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$1
1 день
qteam
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$4
1 день
Получив заказ на изготовление маленького баннера (кнопки 88х31) для сайта православного храма, Василий сразу почувствовал, в каком стиле его нужно выполнить: нежно-голубой фон, соответствующий тонам сайта, трогательное изображение здания храма, хорошо читающиеся надписи, не загораживающие изображение. Мне понравилась его работа с самого первого предложенного варианта и я не ошибся. Другие заказы, связанные с этим сайтом, буду предлагать только ему.
Спасибо Евгению, очень приятно было поработать. Четко ставит задачу, приятен в общении, ну и оплата соответственно ;) Еще раз спасибо надеюсь, еще поработаем =)
young_lip
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Евгений вызвался бесплатно изготовить кнопку 88х31 пиксель для сайта храма Покрова и Рождества Богоматери от Пролома в Пскове. Изготовил уже через пару часов, оригинально и с тщательным соблюдением условий технического задания. Как создатель сайта храма очень благодарен своему тёзке за эту работу.

Заявки фрилансеров

reco-company
Петрович 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
Demian3797
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
qteam
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
young_lip
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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