Один анимированный баннер

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Закрыт45 заявок471 просмотр

Размер банера 866 по ширине и 110 пикселей по высоте. Банер должен отобразить сразу несколько категорий продуктов, которые продает сайт www.aura.kz: Автозвук, Hi-Fi акустика (это то, что в разделе Hi-Fi для дома), телескопы, проекторы, мебель для техники, экраны, ноутбуки. Размер должен быть не больше 50 Кб. 2-3 кадра.

Текст на банере: "Hi-Fi техника для ценителей настоящего звука и видео. Доставка по Казахстану. Лучшие цены."

Формат - анимированный gif и продублировать во флеш.

16 лет назад
artvision_kz
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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