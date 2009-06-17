Один анимированный баннер

Размер банера 866 по ширине и 110 пикселей по высоте. Банер должен отобразить сразу несколько категорий продуктов, которые продает сайт www.aura.kz: Автозвук, Hi-Fi акустика (это то, что в разделе Hi-Fi для дома), телескопы, проекторы, мебель для техники, экраны, ноутбуки. Размер должен быть не больше 50 Кб. 2-3 кадра.

Текст на банере: "Hi-Fi техника для ценителей настоящего звука и видео. Доставка по Казахстану. Лучшие цены."

Формат - анимированный gif и продублировать во флеш.