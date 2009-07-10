Нужны анимированные банеры 8 штук размера - 468X120; 468X60; 120X600; 125X125; 120X120; 120X60; 100X100; 88X31; для детского магазина игрушек Пчеленок http://www.pchelenok.com/
Требуется 3-х кадровый баннер
Требуется 3-х кадровый баннер 468х60, допускаются файлы gif, jpg и swf.
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