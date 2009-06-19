Создать комплект баннеров для сайта Mhost

Размер банера 866 по ширине и 110 пикселей по высоте. Банер должен отобразить сразу несколько категорий продуктов, которые продает сайт www.aura.kz: Автозвук, Hi-Fi акустика (это то, что в разделе Hi-Fi для дома), телескопы, проекторы, мебель ...