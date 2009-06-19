Создать комплект баннеров для сайта Mhost

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок266 просмотров

Требуется создать комлпект баннеров GIF для сайта Mhost.

Все подробности будут описаны в приватном сообщении.

Приватный проект для Levchenko Seraphima

16 лет назад
MsiL
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
17 дней назад
16 лет назад
$130
3 дня
Отличная работа! Спасибо!
Спасибо и Вам, Валентин. Мне с Вами очень хорошо работалось!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
17 дней назад
16 лет назад

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