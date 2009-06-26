Сделать 4 баннера

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок595 просмотров

Нужно сделать 4 анимированных баннера

2 штуки для мотошколы - http://motoshkola.com

Размерами - 120x120 и 450х110

Баннер должен ярко смотреться, нести какую то смысловую нагрузку, что это мотошкола, качественная профессиональная мотошкола.

2 штуки для мотосалона - http://vivamoto.com.ua

Размерами - 120x120 и 450х110

Опять же, смысловая нагрузка продажи для клиентов, реклама мотосалона.

Предпочтения низким ценам и классным баннерам. Хорошо бы сделать сегодня.

16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

hagrid
Иван 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
2 дня
Баннеры нарисованы были очень-очень качественно и красиво. Вес хороший и рисунки информационные. Иван сделал быстро и качественно это поправил все, что я просил, отличный исполнитель!
Очень хороший заказчик, знает чего хочет. Практически всега был на связи.Советую всем.

Заявки фрилансеров

hagrid
Иван 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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