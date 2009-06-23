Анимированный баннер сайта.

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Завершен13 заявок361 просмотр

Нужен стандартный 468x60px анимированный (.gif) баннер сайта f a k u r a . r u . Чтоб был заманчивый, недорого!

выберу самый доступный вариант. Баннер не должен содержать порно характер, немного нагого тела достаточно если это будет в ваших планах..

16 лет назад
JLang
Юрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Зделала работу быстро и недорого. Поменяла текст по просьбе.
Хороший заказчик. Если требуются изменения в предоставленном варианте-говорит об этом спокойно. Оплату перевел вовремя-довольна сотрудничеством :-).
Lenok
Елена 
43 года
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
Lenok
Елена 
43 года
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад

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