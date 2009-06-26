Флеш адалт-баннер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок256 просмотров

Нужно _отрисовать_ флеш баннер 468*60 для взрослого сайта)

Тз прикрепил.

16 лет назад
webtaras
Тарас 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Autres
Studio 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
1 день
Баннер сделан красиво, профессионально и четко по тз. Очень доволен. Буду обращаться, при случае, еще.
Отличный заказчик, было указано чёткое ТЗ (вот такое и надо писать, автору респект), видно что у человека с чувством юмора всё в порядке. Процесс не торопил, и поэтому вышел отличный результат который понравился и нам и заказчику. Оплата была произедена точно в срок. Было приятно иметь дело. При возможности с его стороны продолжим сотрудничать! Всем рекомендуем! Человек честный, и ещё раз повторю - с хорошим чувством юмора!

Заявки фрилансеров

Autres
Studio 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад

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