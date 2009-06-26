Флеш адалт-баннер

Отличный заказчик, было указано чёткое ТЗ (вот такое и надо писать, автору респект), видно что у человека с чувством юмора всё в порядке. Процесс не торопил, и поэтому вышел отличный результат который понравился и нам и заказчику. Оплата была произедена точно в срок. Было приятно иметь дело. При возможности с его стороны продолжим сотрудничать! Всем рекомендуем! Человек честный, и ещё раз повторю - с хорошим чувством юмора!