Flash баннер 760х60

$10
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Завершен23 заявки313 просмотров

Срочно нужен Flash баннер 760х60

под фирменый стиль сайта

4 меняющихся текста

Требования к flash-баннеру

* swf-файл (версии 7 либо 8) без прописанной кнопки (button) и без вшитой ссылки;

* gif-дубликат (заглушка), обязательно;

Примечание: «вес» заглушки не должен превышать «веса» swf-анимации.

Ограничения по «весу» swf-файлов:

* 760х90 до 20 Кб;

16 лет назад
3_a_k_a_z
Виталий 
52 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

IrkinFl
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$10
1 день
Результатом доволен. Легко работать с Ириной. Рекомендую
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Сотрудничеством довольна. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

IrkinFl
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад

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