Lenok

Елена Lenok

 
41 годВеликобритания/Лондон
18 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Баннеры - лучшее соотношение цена/качество

Ну надо же :)

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Отзывы заказчиков
Barrakuda_Ltd
Андрей 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
0 баллов
14 лет назад
Пачка баннеров разной тематики и формата
Взяла заказ. В конце недели договорились что будет сдача. Через неделю - ой, а у меня аська не принимает сообщения, я не получила ответы на свои вопросы что задавала тут в личку.. Я ж вам писал все! Зачем надо было так тупо динамить? Пару дней еще ждали... типа делает.. Фиг.. тишина полная.. В личку - молчок. Надеюсь другим повезет больше чем нашей фирме в работе с этой занятой дамой которая не снизойдет до нормальных адекватных объяснений...
RedApple
Юрьевич 
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Нужно сделать баннер
Все очень мне понравилось. Работа была сделана быстро и в срок! Спасибо! Рекомендую всем!
Отличный заказчик - четкое задание, своевременная оплата, практически постоянно на связи.
Ответный отзыв
1000dosok
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать 3 баннера 100x100, 468x60, 240x400
Отлично все исполнено в оговоренные сроки, главное качественно и проефссионально. Всем рекомендую данного исполнителя.
Было очень приятно работать с заказчиком. И можете не бояться работать с ним без предоплаты :)
Ответный отзыв
Brim
41 годКазахстан
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
14 лет назад
ГИФ баннер 468x60. Аренда и размещение серверов.
Очень качественно и оперативно. Моментальные доработки по пожеланиям. Рекомендую.
Отличный заказик - четкие пожелания, быстрая оплата.
Ответный отзыв
Cartman
Максим 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
$10
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Lenok
Отличный исполнитель. Как всегда вовремя и качественно. Постоянно на связи.
С Максимом очень приятно работать, рекомендую этого заказчика как одного из лучших на веблансере
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