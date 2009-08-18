Взяла заказ. В конце недели договорились что будет сдача. Через неделю - ой, а у меня аська не принимает сообщения, я не получила ответы на свои вопросы что задавала тут в личку.. Я ж вам писал все! Зачем надо было так тупо динамить? Пару дней еще ждали... типа делает.. Фиг.. тишина полная.. В личку - молчок. Надеюсь другим повезет больше чем нашей фирме в работе с этой занятой дамой которая не снизойдет до нормальных адекватных объяснений...