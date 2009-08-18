Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
0 баллов
14 лет назад
Взяла заказ. В конце недели договорились что будет сдача. Через неделю - ой, а у меня аська не принимает сообщения, я не получила ответы на свои вопросы что задавала тут в личку.. Я ж вам писал все! Зачем надо было так тупо динамить? Пару дней еще ждали... типа делает.. Фиг.. тишина полная.. В личку - молчок. Надеюсь другим повезет больше чем нашей фирме в работе с этой занятой дамой которая не снизойдет до нормальных адекватных объяснений...
$5
10 баллов
14 лет назад
Все очень мне понравилось. Работа была сделана быстро и в срок! Спасибо! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - четкое задание, своевременная оплата, практически постоянно на связи.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отлично все исполнено в оговоренные сроки, главное качественно и проефссионально. Всем рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с заказчиком. И можете не бояться работать с ним без предоплаты :)
$10
10 баллов
14 лет назад
Очень качественно и оперативно. Моментальные доработки по пожеланиям. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказик - четкие пожелания, быстрая оплата.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель. Как всегда вовремя и качественно. Постоянно на связи.
Ответный отзыв
С Максимом очень приятно работать, рекомендую этого заказчика как одного из лучших на веблансере