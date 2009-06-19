Требуется 3-х кадровый баннер 468х60, допускаются файлы gif, jpg и swf.
Отрисовать баннер 468*60 px
Доброй ночи, уважаемые фрилансеры.
Требуется нарисовать баннер со вкусом размером 468*60 px, красочно, запоминающимся. Чтобы так и хотелось пройти по нему )
тематика баннера и дополнительные подробности в личке.
Заявки фрилансеров
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