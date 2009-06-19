Срочно нужно изготовить баннер в GIF

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт33 заявки423 просмотра

Срочно нужно сделать баннер "заглушку" на сайт

Можно в gif можно в flash

Требования

- легкий, но яркий

- можно использовать несколько фото (тема сайта архитектура)

- размер 190 на 300 px

- вес ... до 20 кб

Текст

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Цена 10 у.е.

Оплата сразу после предоставления работы.

Связь через почту [email protected] (Максим)

16 лет назад
MaxVersed
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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