Добрый времени суток. Надо парочку баннеров с анимацией. Размеры: 468x60 и пару не совсем стандартных. Решающую роль играет приемлемая цена. Буду рад ссылке на ...
Простой баннер на в 3-х форматах (125, 150, 468)
Нужен мультяшный банер
Заявки фрилансеров
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