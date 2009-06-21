Не сложный Flash банер для сайта. Картинки предоставлю сам!
Флеш-баннеры 120х240 и 468х60
Необходима разработка баннеров 120х240 и 468х60 (по 1 шт) для сайта http://cabal.vilgame.ru/
Форма исполнения и пр. - свободные, в разумных пределах. Также необходимы gif-заглушки. Размер флеш-баннеров - до 40 Кб.
Заявки фрилансеров
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