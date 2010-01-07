Необходимо сделать 150 баннеров 133*86. Каждый баннер до 3-х кадров. Тема каждого баннера разнообразная. Подбор тематик баннеров, происходит совместно. Заказчик (т.е. мы) будем максимально оказывать поддержку. Возможна поэтапная сдача.

Критерий отбора: 1. Цена одного баннера. 2. Срок выполнения. 3. Смысловая нагрузка и качество оформления предложения.

Ссылка на портфолио с баннерами приветствуется.

P.S.

Заметил что некоторые участники не указывают цену. Такие заявки рассматриваться не будут. Если Вы затрудняетесь обозначить цену в силу отсутствия тем баннеров, то берите по средней сложности, баннеров то 150, какой-то полегче, какой-то посложнее, но в итоге выйдет по средней сложности. Криво оформленная заявка, повод не заглянуть в Ваше потрфолио. Возможен выбор нескольких исполнителей.