Видео в баннер

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Закрыт19 заявок248 просмотров

В баннер необходимо добавить видео.

Левая часть - видео. Правая - картинка. Часть картинки должна заходить на видео. Выглядеть должно все как одно целое.

Как вариант решения: обработать видео под нужный размер, наложить маску из части картинки, совместить с остальной частью картинки.

Есть видео - DVD

Есть баннер - PSD

16 лет назад
tabnik
Никита 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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