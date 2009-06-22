Не сложный Flash банер для сайта. Картинки предоставлю сам!
Видео в баннер
В баннер необходимо добавить видео.
Левая часть - видео. Правая - картинка. Часть картинки должна заходить на видео. Выглядеть должно все как одно целое.
Как вариант решения: обработать видео под нужный размер, наложить маску из части картинки, совместить с остальной частью картинки.
Есть видео - DVD
Есть баннер - PSD
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