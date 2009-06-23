Не сложный Flash банер для сайта. Картинки предоставлю сам!
Создания флеш баннера
Нужно создать флеш баннер 240x400. тематика сайта интим знакомств. баннер должен проходить по всем нормам цензуры! (без порно), Готов заплатить достаточно денег, за хорошый баннер.
Тех. Требования http://sales.mail.ru/tech.htm
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