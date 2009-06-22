Баннеры во флеш

# 1 — $

Нужно изготовить несколько баннеров.

Есть:

- Описание поведения баннеров (сценарии)

- Пример баннеров на что должно быть похоже.

- Рекламные слогоны

Нужно

- Нарисовать красиво то, что нужно. Если не можете рисовать, то лучше не браться.

- Сделать анимацию несколько баннеров во флэш

- несколько неанимированных баннеров.

Предложения без портфолио не рассматриваются.