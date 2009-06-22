Баннеры во флеш

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок276 просмотров
#1$

Нужно изготовить несколько баннеров.

Есть:

- Описание поведения баннеров (сценарии)

- Пример баннеров на что должно быть похоже.

- Рекламные слогоны

Нужно

- Нарисовать красиво то, что нужно. Если не можете рисовать, то лучше не браться.

- Сделать анимацию несколько баннеров во флэш

- несколько неанимированных баннеров.

Предложения без портфолио не рассматриваются.

16 лет назад
wargamer
Хелд 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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