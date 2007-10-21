Интернет каталог

Техническое задание на разработку электронного каталога продукции.

1. Назначение электронного каталога: электронный каталог продукции предназначен для доступа клиентов к списку продукции в возможностью просмотра как характеристик так и визуальных образов продукта и получении информации о наличии продукции на складе.

2. Функционал:

2.1. Функция просмотра списка продукции.

Данная функция предназначена для просмотра общего каталога продукции с выводом характеристик товара, его образов и цены.

2.2. Поиск Товаров по заданным критериям.

2.3. Возможность авторизованного доступа.

В данном случае администратор регистрирует на сервере пользователя, после чего он может заходить на сайт со своим логином и паролем. Для авторизированных пользователей должны быть предусмотрены следующие возможность:

- Возможность посмотреть историю заказов.

- Возможность оформлять заказ по цене отличающейся от розничной цены.

2.4. Оформления заказа.

Любой пользователь как авторизованный так и не авторизованный должны иметь возможность добавить в корзину заказа выбранные товары с указанием количества. После чего он оформляет заказ. Указывая свои контактные данные(для не авторизированных пользователей) Телефон Ф.И.О.

3. Функционал Администратора (обеспечивается непосредственным доступом к серверу):

3.1. Добавление авторизированных пользователей.

3.2. Работа с заказами.

4. Реализация:

4.1. Список и параметры товаров в настоящий момент выгружаются из базы 1С в файл Excel с которым должно работать вэб-приложение.

4.2. Образы/фотографии товара должны назначаться на каждую единицу товара из указанной папки, на каждый вид товара может быть назначено до 3-х образов. Связь между единицей товара и графическим образом осуществляется путем назначения дополнительных атрибутов в 1С и указании в них пути к образу. (все образы каждого товара указываются в подкаталоге, в свойство товара прописывает путь к подкаталогу).

Организовать выгрузку заказов покупателей из вэб-приложения в файл Excel.