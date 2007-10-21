Интернет каталог

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Техническое задание на разработку электронного каталога продукции.
1. Назначение электронного каталога: электронный каталог продукции предназначен для доступа клиентов к списку продукции в возможностью просмотра как характеристик так и визуальных образов продукта и получении информации о наличии продукции на складе.
2. Функционал:
2.1. Функция просмотра списка продукции.
Данная функция предназначена для просмотра общего каталога продукции с выводом характеристик товара, его образов и цены.
2.2. Поиск Товаров по заданным критериям.
2.3. Возможность авторизованного доступа.
В данном случае администратор регистрирует на сервере пользователя, после чего он может заходить на сайт со своим логином и паролем. Для авторизированных пользователей должны быть предусмотрены следующие возможность:
- Возможность посмотреть историю заказов.
- Возможность оформлять заказ по цене отличающейся от розничной цены.
2.4. Оформления заказа.
Любой пользователь как авторизованный так и не авторизованный должны иметь возможность добавить в корзину заказа выбранные товары с указанием количества. После чего он оформляет заказ. Указывая свои контактные данные(для не авторизированных пользователей) Телефон Ф.И.О.
3. Функционал Администратора (обеспечивается непосредственным доступом к серверу):
3.1. Добавление авторизированных пользователей.
3.2. Работа с заказами.
4. Реализация:
4.1. Список и параметры товаров в настоящий момент выгружаются из базы 1С в файл Excel с которым должно работать вэб-приложение.
4.2. Образы/фотографии товара должны назначаться на каждую единицу товара из указанной папки, на каждый вид товара может быть назначено до 3-х образов. Связь между единицей товара и графическим образом осуществляется путем назначения дополнительных атрибутов в 1С и указании в них пути к образу. (все образы каждого товара указываются в подкаталоге, в свойство товара прописывает путь к подкаталогу).
Организовать выгрузку заказов покупателей из вэб-приложения в файл Excel.
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